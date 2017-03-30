Вашингтон: Турция наш главный партнер против ИГ
Источник: КорреспонденТ.net
30.03.2017
Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Турция является главным партнером США в борьбе против боевиков "Исламского государства".
"Турция - это ключевой партнер в сфере стабилизации усилий в борьбе с ИГ", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
При этом Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтону и Анкаре нужно будет принять ряд "трудных решений" в сфере борьбы с терроризмом в Сирии.
Отметим, недавно сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет отложить сделку с Россией по ИГИЛ. Поводом для такого решения стали "недавнии провокации Москвы".