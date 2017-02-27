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Великий пост-2017. Правила питания и поведения

Источник: 112.ua

27.02.2017

Великий пост в этом году начинается 27 февраля и считается одним из самых важных для соблюдения. Его цель достаточно проста - подготовить человека к празднованию самого значимого праздника в году - Пасхи. Пост следует древнему писанию, где Иисус путешествовал в пустыне сорок дней. Все это время человеку следует отказывать себе в еде, молиться и каяться, ходить в церковь и прославлять Иисуса Христа.

Длительность Великого поста вместе со Страстной седмицей - 48 дней. Пост или говение, - это отказ не только от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и увеселений.

В течение всего поста верующий должен полностью отказаться от таких продуктов, как мясо (говядина, свинина, птица), молоко, сыр, масло, сметана, яйца, жир.

Понедельник, среда и пятница каждой недели поста - сыроедение, то есть, в эти дни продукты можно употреблять только в сыром виде без термической обработки, причем прием пищи должен происходить один раз в сутки.

Во вторник и четверг каждой недели разрешается принимать пищу только вечером, также разрешается готовить пищу, но без добавления масла (растительного происхождения).

В выходные дни (субботу и воскресенье) верующим разрешается есть три раза в сутки, причем в пищу можно добавлять масло (только растительное и совсем чуть-чуть). Также церковью разрешается пить вино (в небольших количествах).

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2017 году 9 апреля). В Лазареву субботу (в 2017 году 8 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2017 году 14 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

Для некоторых категорий людей допустимы послабления в еде во время поста: для больных, для занимающихся тяжелым трудом, для беременных и кормящих женщин и т.д. Но для этого необходимо посоветоваться с духовником.

Чистым понедельником называется начало поста - 27 февраля. С понедельника по четверг во всех храмах читается покаянный канон Андрея Критского: если посещение службы по каким-то причинам невозможно, то канон можно читать дома. Завершается первая неделя Великого поста 5 марта: служба в этот день носит название "Торжество православия".

Вторая неделя поста начинается 6 марта и заканчивается 12 марта: священнослужители советуют в течение недели ограничить пустые разговоры и больше времени посвящать тишине: это время дается православным христианам для очищения мыслей, намерений и обретения душевного покоя.

Третья неделя поста называется Крестопоклонной: в воскресенье прихожанам будет вынесен крест, вдохновляющий их на продолжение поста во имя Господа. Поклонение Кресту заставляет вспомнить о жертве, принесенной Богом во имя всех людей.

Согласно календарю Великого поста в 2017 году, четвертая неделя направлена на укрепление веры. В течение недели проводятся два больших чтения молитвенных правил: в среду, 29 марта, читается канон Андрея Критского, а в пятницу - похвала Пресвятой Деве Марии.

Пятая неделя называется седмицей пальмовых ветвей: в течение этой недели читается молитвенное правило Марии Египетской, а в субботу на церковной службе упоминается чудо спасения Лазаря Иисусом.

Шестая неделя Великого поста 2017 названа цветоносной: в это время вспоминается и прославляется вход Господень в Иерусалим, а воскресенье называется Вербным, поскольку обычно именно к концу шестой недели поста зацветает символ чистоты - верба.

Седьмая неделя называется Страстной неделей и имеет особое значение для всех верующих: в это время вспоминаются страдания Иисуса Христа перед казнью и чудо Воскресения. Пост завершается в ночь на Светлое Воскресенье. Пасха в 2017 году будет праздноваться 16 апреля. 

В дни Великого поста, а также в подготовительные недели до поста запрещается церковнослужителям проводить обряды венчания. Но это касается венчания, а не традиционных свадеб. Относительно последних в церкви нет единого ответа - одни священники уверяют, что молодожены, сыграв свадьбу с учетом канонов и предписаний поста, не нарушают богослужебный устав, другие же, наоборот, категорически запрещают и венчаться, и жениться.

Пост без молитвы - это вовсе не пост. Церковь рекомендует во время поста освободить для молитвы хотя бы по 10 минут утром и вечером. Можно читать обычные утренние и вечерние молитвы, покаянные молитвы или Псалтырь. 

Стоит ли полностью отключать телевизор, вводить мораторий на посещение блогов, форумов и социальных сетей - каждый решает сам. Некоторые благочестивые христиане вообще на протяжении всего поста воздерживаются от просмотра телевизора. Что касается богослужений, то нужно стараться посещать их, как только предоставляется такая возможность. 

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