Весь свободный мир начал в один голос говорить о поддержке Украины, - Яценюк

Источник: РБК-УКРАИНА

Весь свободный мир начал в один голос говорить о поддержке Украины. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в комментарии журналистам в рамках Мюнхенской конференции в субботу, 18 февраля. "Основное, что сегодня произошло на конференции – возвращение Украины на мировой порядок дня. Осуществлен первый шаг – весь свободный мир снова начал говорить в один голос по отношению к Украине и против России", - подчеркнул он. Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки, Германия и Европейский Союз в целом "вернулись к общей риторике по отношению к Украине".

Он отметил, что относительно этого "были большие беспокойства, часть из которых еще могут оставаться", однако федеральный канцер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры иностранных дел Германии и Франции – "все говорят в один голос: мы поддерживаем Украину, Россия должна выполнить "Минск", а это означает, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность". В то же время Яценюк подчеркнул, что нужен следующий шаг: "Второй шаг, кроме общей позиции, - это совместные действия наших западных партнеров. Совместные действия в давлении на Россию, в продолжении санкций и поддержки Украины". "Поддержка Украины – это означает предоставление Украине вооружения для защиты своих границ и для защиты стран-членов НАТО", - подчеркнул он.



