Веселый президент Чехии пожелал на Рождество гражданам страны "опасной жизни"

Источник: СТРАНА.ua

Президент Чехии Милош Земан, известный своими резкими заявлениями в прессе, вновь отличился оригинальным поздравлением жителей страны с наступающим 2017 годом.

Земан пожелал согражданам, чтобы те в новом году столкнулись... с большим количеством опасностей, рисков и битв, которые они смогут преодолеть. Об этом сообщает издание Lidovky.

По словам чешского лидера, желать всем здоровья, счастья и долгих лет жизни было бы "немного банально и довольно скучно".

"Вы знаете, уважаемые слушатели, чего бы мне хотелось вам пожелать? - Опасной жизни. Потому что, если вы не будете участвовать в сражениях, то не сможете победить. Я желаю вам успехов", - сказал президент.

Он также добавил, что официальное новогоднее поздравление народу Чехии запишет в замке Ланы, где 2 января примет премьер-министра Богуслава Соботку.

"Я постараюсь быть немного оригинальным", - сказал президент.

Hанее острый на язык резидент Чехии Земан уверял, что Крым не вернется в Украину.

Земан заявлял, что хочет референдума в Чехии по вопросам НАТО и Евросоюза. Он имеет в своей стране достаточно большое политическое влияние, поэтому эксперты не берутся прогнозировать результаты референдума, подобные британским.