Визит политиков в Крым. Киев грозит санкциями

Источник: КорреспонденТ.net

Служба безопасности Украины (СБУ) должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, информирует пресс-служба ведомства в воскресенье, 19 марта.

"СБУ должна подготовить и предоставить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, Союза независимых государств и стран Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", – заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения этой информации будет рассмотрен вопрос о возможном введении санкций, а в случае присутствия в Крыму граждан Украины – открыты уголовные производства.

В свою очередь СБУ подтвердила, что в оккупированный Крым приехали зарубежные политики, в том числе из стран Европы. "Могу лишь сказать, что мы будем действовать в рамках закона. Мы проверяем информацию по поводу граждан Украины (в Крыму, – ред.)… Могу подтвердить информацию о том, что, по наши данным, на территории Крыма находятся политики из стран зарубежья и Европы в том числе", – сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире канала 112 Украина.

Он также подтвердил визит в оккупированный Крым самопровозглашенных "должностных лиц" из Донецка и Луганска и предположил, что в России имели в виду их, когда распространили информацию о визите украинских политиков.