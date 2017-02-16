ВКонтакте прокомментировали возможность закрытия соцсети в Украине

Сегодня, 16 февраля, советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил о том, что в Украине могут запретить социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Информатор связался с представителями соцсетей и узнал, что они думают по этому поводу.

Руководитель коммуникаций VK по Украине Владислав Леготкин неохотно прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Мы предпочитаем не комментировать чьи-либо идеи и предложения», — отметил он.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что ВКонтакте соблюдает все законы, не прибегает к цензуре, не ограничивает ничью свободу, активно борется с мошенничеством и распространением порнографии.

«ВКонтакте как площадка для общения была и остаётся в стороне от политики, поэтому и претензий к нам по поводу этого просто быть не может», — резюмировал он.

Ранее в интервью AIN.UA глава Киберполиции Сергей Демедюк пояснил, что заблокировать такие площадки, как «ВКонтакте» или «Одноклассники» не получится: «У нас сейчас нет законодательной или технической возможности блокировать такие ресурсы, даже если к нам обратится правообладатель с жалобой на нарушение авторских прав. Их серверы находятся на территории РФ, компании входят в юрисдикцию этой страны, так что в этом случае правильно было бы использовать другие рычаги влияния — финансовые, уголовно-процессуальные и т.д. Но это возможно только в рамках международного взаимодействия, которое в отношении РФ сейчас не работает», — пояснил Демедюк.

Тем временем, мы также попытались связать с представителями социальной сети Одноклассники, однако ответа от них пока не поступало. Информатор будет держать читателей в курсе ситуации.

Напомним, по данным Factum Group за сентябрь 2016 года, «ВКонтакте» — самая популярная социальная сеть уанета по охвату, на втором месте — «Одноклассники» и только на третьем — Facebook.