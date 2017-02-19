Власти Ирана заявили о движении к стратегическому союзу с Россией

Источник: РБК-УКРАИНА

Глава парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Иран "стремится к стратегическому альянсу с Россией" на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Аль-Маядин". По словам Лариджани, Россия и Иран сходятся в видении ситуации в регионе.

В частности, он отметил, что между Москвой и Тегераном нет разногласий в вопросе сирийского урегулирования. Иран, по его словам, согласовывается с Москвой и Анкарой в том, что переговоры между участниками сирийского конфликта в Астане должны разрешиться политическим путем. Лариджани также отметил, что Иран не ведет переговоры с террористами, заявив, что для страны "здесь находится красная линия".



