Власти Канады расширили санкции против Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Канада расширила санкции против Дамаска – в "черный список" внесли 17 физических лиц и пять компаний, которые связаны с сирийским президентом Башаром Асадом.

"Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение всеобщего мира и безопасности, что привело или может привести к серьезному международному кризису", – говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Отметим, Оттава ввела санкции с целью усилить давление на президента Сирии Башара Асада еще в 2012 году. Тогда в "черный список", предполагающий "замораживание" хранящихся в канадских банках активов, тогда были включены более ста физических лиц и десятки организаций и фирм. Была приостановлена реализация всех двусторонних соглашений о сотрудничестве. Кроме того, в марте 2012 года Канада закрыла свое посольство в Сирии.

Последний раз санкции Оттавы против Дамаска были расширены 13 апреля. Тогда ограничения были введены против 26 персон, связанных с Асадом.