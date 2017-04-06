Вниманию субъектов государственной регистрации и государственных регистраторов!

Источник: Отдел рассмотрения обращений и обеспечения деятельности комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Донецкой области.

Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области сообщает, что 31 марта 2017 года вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 29 марта 2017 года № 1015/5 «О внесении изменения в приказ Министерства юстиции Украины от 31 октября 2016 года № 3086/5», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 марта 2017 года за №420/30288. Вышеупомянутым приказом продлен до 28 апреля 2017 года срок обязательного использования государственными регистраторами прав на недвижимое имущество государственными регистраторами юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, нотариусами защищенных носителей личных ключей доступа к Единым и Государственнымм реестрам, держателем которых является Министерство юстиции.

По вопросам приобретения защищенных носителей ключевой информации, генерации личных ключей, получения усиленных сертификатов открытых ключей и идентификаторов доступа к реестрам необходимо обращаться в Харьковский филиал ГП «НАИС» (тел. (057) 703-44-01), Запорожский филиал «НАИС» (тел. (061) 239-53-82) и Днепропетровский филиал «НАИС» (тел. (056) 745-60-45, 745-60-14).