Во Франции снайпер выстрелил во время речи президента, двое ранены

Источник: Українські новини

Во Франции полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух людей во время выступления президента Франсуа Олланда. Об этом сообщает "Российская служба Би-Би-Си".

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.

Официант и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ. Заявляется, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.