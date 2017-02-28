Во Франции снайпер выстрелил во время речи президента, двое ранены
Источник: Українські новини
28.02.2017
Во Франции полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух людей во время выступления президента Франсуа Олланда. Об этом сообщает "Российская служба Би-Би-Си".
Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.
Официант и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ. Заявляется, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.
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