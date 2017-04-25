Во Львове бессрочно заблокировали Сбербанк

Источник: КорреспонденТ.net

Во Львов на проспекте Черновола активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заблокировали отделение "дочки" Сбербанка.

"Пора перечеркнуть деятельность российского Сбербанка во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", - говорится в сообщении нацбатальона Азов.

Представители Национального корпуса почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка