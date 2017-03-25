Во Львове убрали почти половину мусора

Источник: КорреспонденТ.net

По состоянию на утро 25 марта во Львове очистили от мусора почти половину всех контейнерных площадок с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, за последние сутки вывезли 580 тонн ТБО, накопленных на территории города.

По данным перевозчиков, на сегодня в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается.

По состоянию на 21 марта во Львове было 599 переполненных мусорных площадок.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Львов договорился с тремя городами о вывозе 900 тонн мусора. Но этого объема недостаточно. Во Львове каждые сутки производится до 600 тонн мусора.

Ранее мэр города Андрей Садовой заявил, что Львов находится в мусорной блокаде. Он попросил объявить в городе чрезвычайное положение из-за проблем с вывозом мусора.