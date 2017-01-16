Во вторник Рада рассмотрит повышение зарплат депутатам

Источник: 112.ua

Верховная Рада на пленарном заседании 17 января рассмотрит проект постановления №5573, которым предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад председателя Рады до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум в данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українські Новини.

Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.

17 января Рада планирует начать с вопросов транспорта, в частности рассмотреть во втором чтении законопроект №4121 о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).

Также Рада планирует утвердить календарный план проведения 6-й сессии.

Кроме того, в этот день планируется рассмотреть вопросы экологической политики, в частности во втором чтении законопроект №3323 об упрощении процедуры получения права на специальное водопользование.

В разделе "Включение в повестку дня сессии" числится законопроект №5577, вводящий возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет об отсутствии законных оснований для выплаты зарплат депутатам Рады без принятия парламентом сметы.