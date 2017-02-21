Военнослужащий купил 12 автоматов для организации "заворушки" на Майдане Незалежности

Источник: Українські новини

Правоохранители задержали военного с оружием по подозрению в намерении применить его в ходе массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве 22 февраля. Об этом написал главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Благодаря военной контрразведке СБУ 12 автоматов и одна СВД завтра уже не будут "работать" на Майдане", - написал он.

Согласно сообщению, правоохранители задержали военнослужащего-контрактника военно-морских сил одной из частей, дислоцированной в Одессе. Подозреваемый, не зная, что находится под контролем контрразведки, "заказал" из зоны антитеррористической операции (АТО) и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД.

Во время допроса подозреваемый сознался, что собрался везти оружие сегодня ночью в Киев для применения его завтра на Майдане Незалежности.