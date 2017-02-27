Военные США закупают охранные анти-дрон системы у Израиля
Источник: Українські новини
27.02.2017
Военно-воздушные силы США потратит 15 миллионов долларов на системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), закупая их у израильской фирмы, сообщает dailymail.co.uk.
"Контракт на получение "анти беспилотных летательных систем" предусматривает поставку 21 комплектов, которые, как предполагается, предназначены для борьбы с растущей угрозой беспилотных летательных аппаратов из ИГИЛ", - сказано в сообщении.
Сумма контракта превышает 15,5 млн. долларов.
Считается, что новая система совмещает сканирующие системы с системой, способной отключить вражеские БПЛА во время полета, или заставить их вернуться на свою базу.