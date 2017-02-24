Военные заявили об обстреле позиций у Авдеевки

Источник: КорреспонденТ.net

Сепаратисты обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки, сообщил пресс-секретарь пресс-центра АТО Леонид Матюхин.

"Оккупанты ведут огонь по нашим позициям недалеко от Авдеевки. Однако в городе есть и свет, и вода. По жилым кварталам попаданий нет, надеюсь, что и не будет. Стреляют и из танков, и САУ. На эту минуту прилетов десятки. Обстрелы продолжаются", - сообщил он.