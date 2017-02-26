Война в Сирии: армия Асада одержала новую победу над ИГИЛ у Эль-Баба

Источник: РБК-УКРАИНА

Сирийская армия при поддержке союзников за последние два дня ощутимо продвинулась на территории на северо-западе страны, которые контролирует экстремистская группировка "Исламское государство". Сирийские солдаты отбили город Тадеф на юг от Эль-Баба, сообщает 26 февраля государственное телевидение Сирии, передает DW.

Отмечено, что эти шаги правительственных войск сделали невозможными дальнейшие действия Турции и поддерживаемых ею повстанческих групп по продвижению на юг. Кроме того, добытые территории приближают сирийские войска к источникам водоснабжения Алеппо. Кроме того, армии Сирии удалось продвинуться в операции против ИГ возле Пальмиры, которую исламисты снова захватили в декабре. Правительственные войска подошли к городу на несколько километров.



