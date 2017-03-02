Войска Асада взяли Пальмиру - Москва

Источник: КорреспонденТ.net

В Сирии правительственные войска заняли город Пальмиру. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил об этом главе российского государства Владимиру Путину.

Он отметил, что город взяли при поддержке авиации России.

Агентство SANA сообщает, что армия президента Сирии Башара Асада одновременно с нескольких сторон вошла в исторический центр Пальмиры.