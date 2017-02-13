Вопрос об ассоциации Украина-ЕС будет голосовать уже новый состав голландского парламента

Источник: Українські новини

За соглашение об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах будет голосовать уже новый парламент страны, состав которого станет известным во второй половине марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на голландские СМИ.

"Голландский парламент не ратифицирует соглашение пока не состоятся парламентские выборы, назначеные на 15 марта", – говорится в сообщении нидерландского агентства.

ANP Nieuws цитирует слова пресс-секретаря парламента, который сообщил, что парламент не рассмотрит соглашение раньше следующей недели.

"Это означает, что парламент не будет голосовать за соглашение перед тем, как идти в отпуск 24 февраля (перед выборами)", – отмечает издание.

Агентство отмечает, что ратификация соглашения парламентом Нидерландов в сейчас будет зависеть от результат выборов.

Как ожидается, ныне правящая коалиция потеряет до половины своих мест, тогда как партия евроскептика Герта Вилдерса, как ожидается, увеличит свое представительство в парламенте.

"Любое правительство, сформированное партией Вилдерса, вероятно, навсегда сорвет ратификацию соглашения", – отмечает агентство.

Стоит также добавить, что ультраправая "Партия свободы" (PVV) вышла на первое место по популярности, после того как суд признал ее лидера Герта Вилдерса виновным в дискриминации марокканцев. Как известно, эта политическая сила является последовательным противником ратификации Соглашения об асоциации между Украиной и ЕС.