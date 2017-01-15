Восточный фронт: зачем танки США идут к границам России

Источник: Апостроф

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что развертывание американских сил дестабилизирует ситуацию в Европе. Речь идет о прибытии первых подразделений армии США в Польшу и страны Балтии с бронетехникой и артиллерией. Они войдут в состав многонациональной бригады НАТО, численностью более 4 тысяч человек. Таким образом, Альянс хочет усилить свое присутствие в Восточной Европе, чтобы противостоять российской военной агрессии. По мнению экспертов, бригада вряд ли сможет защитить страны Европы от полномасштабного российского вторжения, если оно состоится, однако действия США являются серьезным политическим сигналом для России.

Каждой стране — 1000 солдат

Решение о развертывании дополнительных сил НАТО в Польше и в странах Балтии было принято еще летом 2016 года во время варшавского саммита Альянса. Для борьбы с российской агрессией, государства-члены НАТО договорились дислоцировать в Прибалтике и в Польше по одному международному батальону. Они образуют многонациональную бригаду, которая будет прикрывать восточный фланг Альянса. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в каждой балтийской стране и Польше будет дислоцировано по тысяче военнослужащих из США, Германии, Великобритании и Канады, однако в поддержке этой бригады будут принимать участие все страны-участники Североатлантического блока. Тогда же, во время варшавского саммита, Альянс принял комплексный пакет поддержки Украины.

Прибытие первых подразделений американской армии в Европу было зафиксировано в начале января. В частности, в немецком порту Бремерхафен, 8 января, началась выгрузка танков и самоходных орудий техники 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Эти силы будут направлены в Польшу и страны Балтии. Также американские военнослужащие опубликовали фотографии выгрузки танков Abrams в самой Польше. Помимо боевой техники, в Европу прибудут и около 3500 солдат армии США, которые не только войдут во многонациональную бригаду Альянса, но также непосредственно усилят американское присутствие в Европе.

Кроме того, во время заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, которое состоялось в Брюсселе 6-7 декабря прошлого года, госсекретарь США Джон Керри призвал партнеров по блоку обеспечивать оборонные расходы на уровне 2% от ВВП. По словам Керри, этому критерию пока отвечают только США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. При этом на обеспечение безопасности в Европе, Пентагон намерен дополнительно выделить $3,4 млрд.

Действия России стали главной причиной крупнейшего усиления НАТО со времен окончания Второй мировой войны. По словам Йенса Столтенберга, оккупация Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе Украины стали поводом для переброски дополнительных подразделений в Восточную Европу.

"Мы не видим конкретной угрозы какому-либо из государств НАТО. Но мы видим все более самоуверенную Россию. Россию, которая существенно усилила расходы на собственное вооружение и военные мощности. Россию, которая хочет использовать военную силу против соседей – как мы это видели в Грузии и Украине, с нелегальной оккупацией Крыма и поддержкой сепаратистов на Востоке. И это стало причиной, почему НАТО осуществило крупнейшее усиление коллективной безопасности со времени окончания Второй мировой. Вот почему мы усилили наше военное присутствие на восточных границах Альянса, вот почему наши силы там в состоянии повышенной готовности", — отметил Столтенберг.

Угроза по обе стороны границы

Реагируя на усиление НАТО в ЕС, российская сторона сделал ряд заявлений как на уровне МИД, так и — администрации президента РФ. В частности, 12 января 2017 года замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что развертывание американских сил дестабилизирует ситуацию в Европе. "Попытки прикрыться так называемым ротационным принципом (личный состав бригады будет периодически обновляться за счет ротации. - "Апостроф") есть не что иное, как масштабная подготовка военных НАТОвских стран на восточных рубежах альянса, а проще говоря, в непосредственной близости к нашим границам", — считает дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал размещение американской военной технике в Польше угрозой безопасности России.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, – сказал Песков. – Тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе".

Российская сторона и ранее реагировала на эти приготовления. В частности, месяц назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напомнил европейским странам об обещании не расширять НАТО на восток. При этом Лавров сослался на рассекреченные материалы беседы между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем, во время которой говорилось, что "никакого продвижения НАТО на Восток не будет, и тем более, военная инфраструктура НАТО не будет приближаться к границам нашей страны".

Следует отметить, что в день прибытия американской техники в немецкий город Бремерхафен там прошла немногочисленная акция протеста, но событие активно освещалось ведущими российскими СМИ.

Против усиления НАТО также выступили две политические силы Германии — Левая партия и "Альтернатива для Германии", которые часто поддерживают позицию РФ и выступают против антироссийских санкций.

"В России это будет воспринято как реальная подготовка к войне", — заявила лидер фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

Заместитель председателя партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд сказал о "бряцании оружием" и росте конфронтации.

Естественно, реакция этих политических сил подавалась в российских СМИ, как доминирующая в немецком политикуме, хотя ведущие партии Германии занимали противоположную позиции — "Христианско-демократический союз" и большая часть "Зеленых" поддержали переброску войск. "Прибалты и поляки по понятным причинам обеспокоены тем, что Россия находится в состоянии войны и проводит насильственные изменения границ в Украине. У этих стран есть опыт оккупации нацистами, а также советскими соседями", — заявила депутат от "Зеленых" Марилуизе Бек.

В Украине считают, что переброска войск преследует политические цели. В частности, старший аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Анатолий Октисюк отмечает, что российская сторона всегда очень болезненно относится к перемещениям военных сил НАТО у собственных границ. "Однако я бы не сказал, что этот контингент в Польше и в Балтии сможет их защитить в случае настоящей агрессии. Он не представляет никакой угрозы и для самой России. Скорее всего, это просто политический жест, показывающий Польше и странам Балтии, что США их не оставит", - считает Октисюк.