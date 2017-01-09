Возглавить Нацполицию Украины хотят более 60 человек

Возглавить Нацполицию Украины хотят более 60 человек

Возглавить Нацполицию Украины хотят более 60 человек

Источник: Українські новини

64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українські Новини.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины", - написал он.

Аваков также сообщил, что заявления подали 64 человека, с которыми комиссия уже начала работу.