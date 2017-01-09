Возглавить Нацполицию Украины хотят более 60 человек
Источник: Українські новини
09.01.2017
64 человека подали заявления для участия в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українські Новини.
"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины", - написал он.
Аваков также сообщил, что заявления подали 64 человека, с которыми комиссия уже начала работу.
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