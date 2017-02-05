ВС Греции приведены в боевую готовность из-за провокаций ВВС Турции

Источник: РБК-УКРАИНА

Вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность в связи с провокациями Военно-воздушных сил Турции. Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве страны сообщает британское издание The Times. "Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, чтобы оценить степень их готовности к отражению турецких провокаций", - говорится в сообщении.

По данным издания, подобные меры в Афинах приняли после ряда случаев вторжения турецких самолетов 1 февраля в воздушное пространство островов, принадлежащих Греции, расположенных в центральной и южной части Эгейского моря. 1 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что самолеты ВВС Турции 138 раз нарушили воздушное пространство Греции. Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Украину с рабочим визитом 8-9 февраля 2017 года.



