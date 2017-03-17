"Всем сердцем с Украиной": Французский музыкант посвятил песню украинским воинам

Источник: РБК-УКРАИНА

Известный французский певец Поль Манондиз, который два года назад переехал в Украину ради своей жены, исполнил украинскую народную песню "Вирушали хлопці".

Композицию француз посвятил украинским военным, которые защищают нашу страну от российского агрессора. "У меня много украинских друзей на фронте, я думаю о них каждый день, и хочу отдать им дань уважения", - сказал Поль, добавив, что он "всем сердцем с Украиной".

Добавим, что француз поддерживает украинцев в борьбе против оккупантов. Сейчас, по его словам, для Украины "особенно важен момент единения".



