Всемирный банк раскритиковал экономику Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Украине для роста экономики необходимо провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью ZN.UA.

"Первая – это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна – 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", – отметила Кахконен.

По ее словам, второй по важности реформой является земельная, которая предполагает отмену моратория на продажу земли, открытие земельного рынка, которые могут стать импульсом для привлечения инвестиций. Далее, по мнению Кахконен, Украине следует завершить реформу здравоохранения.

"Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП – значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным", – отметила Кахконен и добавила, что увеличение продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения на 4%. Кроме того, по словам Кахконен, Украине необходимо завершить антикоррупционную реформу.