Встреча глав МИД "нормандской четверки": к пленным на Донбассе пустят Красный крест

Источник: РБК-УКРАИНА



Министры иностранных дел стран нормандской четверки на встрече 18 февраля договорились, что к пленным на Донбассе получат доступ сотрудники Красного креста. Об этом сказал журналистам глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает ВВС. Как известно, встреча представителей четверки - министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоялась в Мюнхене в ходе форума по безопасности.

Участники встречи также говорили о прекращении огня с 20 февраля и отводе тяжелого оружия, однако из их комментариев следует, что они не договорились об этом. Кроме того, "четверка" призвала прекратить железнодорожную блокаду на линии разграничения, из-за которой в Украину не ввозят уголь из Донбасса.



