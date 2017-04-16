Выборы во Франции. Кандидатам сообщили об угрозах

Источник: КорреспонденТ.net

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредила некоторых кандидатов президентских выборов о террористической угрозе. Об этом сообщила еженедельная газета Journal du dimanche.

"Террористический риск максимален, и наши службы мобилизованы", – приводит издание слова министра внутренних дел Матиаса Фекла, отказавшегося от каких-либо дополнительных комментариев.

По данным издания, DGSI на прошлой неделе проинформировала главных кандидатов президентских выборов о конкретной террористической угрозе для их собственной безопасности или безопасности их избирательных штабов.

Как пишет Journal du dimanche, существует "существенная и непосредственная" угроза, к которой парижская прокуратура относится очень серьезно. Она приступила к предварительному расследованию. Полицейская служба, занимающаяся охраной кандидатов, получила в связи с угрозой подробные инструкции.

В окружении кандидатов Франсуа Фийона и Эмманюэля Макрона подтвердили получение соответствующей информации от правоохранителей, отмечает газета

Напомним, недавно произошел пожар в здании штаб-квартиры кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.