Выборы во Франции. Обама выступил в поддержку Макрона
Источник: КорреспонденТ.net
04.05.2017
Бывший президент США Барак Обама призвал французов поддержать Эммануэля Макрона во втором туре президентской гонки. Соответствующее видеообращение американского политика обнародовано в Twitter Макрона.
По словам Обамы, выборы во Франции важны не только для французов, но для всего мира. Он также добавил, что Макрон отстаивает либеральные ценности, ведущую роль Франции в Европе и лучшее будущее для французов.
Экс-президент США добавил, что "восторгался кампанией, которую вел Эммануэль Макрон".
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