Выходные в Украине начнутся с потепления
Источник: Українські новини
10.02.2017
11 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -4...-6 градусов.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, в Прикарпатье до -19 градусов, днем -4...-9 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -3...-8 градусов.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью -13...-15 градусов, днем -6...-8 градусов.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14...-16 градусов, днем -6...-8 градусов.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9...-11 градусов, днем +2...+4 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...-7 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем -2...-8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +2...-6 градусов.
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.