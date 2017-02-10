Выходные в Украине начнутся с потепления

Источник: Українські новини

11 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, в Прикарпатье до -19 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -13...-15 градусов, днем -6...-8 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14...-16 градусов, днем -6...-8 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9...-11 градусов, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...-7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +2...-6 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.