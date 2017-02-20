Вывод российских войск должен состояться до местных выборов на Донбассе, - Елисеев

Источник: Українські новини

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев считает, что необходимость вывода российских войск до проведения местных выборов на Донбассе заложена в тексте договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь), и не подлежит дискуссии.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Среди ключевых условий по безопасности предусмотрен вывод российских войск и вооружения, которые однозначно должно состояться до проведения местных выборов на Донбассе. Это уже стало аксиомой и не подлежит дискуссиям", - сказал он.

Елисеев добавил, что проведение выборов в присутствии иностранных войск не соответствует стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с соблюдением которых они должны пройти согласно "минским договоренностям".

"Мы не можем проводить выборы под дулами автоматов, это не соответствует базовым стандартам (Бюро по демократическим институтам и правам человека) БДИПЧ ОБСЕ. В "Минске" четко прописано, что будущие выборы должны происходить на основе украинского законодательства и в соответствии со стандартами БДИПЧ ОБСЕ", - акцентировал он.

Замглавы Администрации также заявил, что у Украины есть понимание с Германией и Францией относительно того, как и каким образом должно осуществляться выполнение безопасностных и политических условий "минских договоренностей".

"Сначала - безопасность. Тем более что львиную долю политических условий Украина уже выполнила. У нас в этом вопросе есть понимание и с Берлином, и с Парижем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к каким-то компромиссам или же принципиально дождаться от России выполнения всех пунктов договоренностей в части безопасности и лишь потом выполнять свои политические обязанности Елисеев ответил, что Украина готова на взвешенные компромиссы ради восстановления мира и безопасности, но компромиссу не подлежит вопрос независимости, суверенитета и территориальной целостности, включая (аннексированный Россией) Крым.