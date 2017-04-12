Взяли умом. Участницы конкурсов красоты в политике

Источник: КорреспонденТ.net

На прошлой неделе мэром Гибралтара стала 30-летняя Кайане Лопес, победившая в конкурсе красоты Мисс мира в 2009 году.

Свою юность девушка посвятила танцам и весьма успешно принимала участие в национальных и международных конкурсах. Прежде чем стать самым молодым мэром, Лопес работала клерком в кадровой службе госпиталя.

На протяжении последних нескольких лет девушка была заместителем мэра. Стоит отметить, должность мэра Гибралтара является формальной и неоплачиваемой, назначается на год членами парламента. В обазанности мэра входят церемониальные или общественные обязанности.

Участницы конкурсов красоты редко выбирают политику, чаще всего они строят карьеру в других сферах, в которых внешние данные ценятся больше - телевидение, кино или модельный бизнес.

Самым ярким примером будет Мисс мира-1994 Айшварайя Рай, снявшаяся после конкурса более чем в 45 фильмах.

Мисс Америка

В 1945 году 21-летняя Бесс Майерсон стала первой Мисс Америкой с еврейскими корнями. Примечательно, что на участие в конкурсе ее сподвигла главная награда в пять тысяч долларов, на которые она хотела приобрести пианино.

Ее карьера началась на телевидении, но в 1969 году мэр Нью-Йорка Джон Линдсей назначил Майерсон первым комиссаром Департамента по делам потребителей города.

"Она была инициатором единого ценообразования в супермаркетах. Майерсон настояла на том, чтобы на термообработанных продуктах проставляли срок годности. Она боролась за потребителей из Гарлема, когда их обманывали в мебельных аутлетах", - описывает Бесс Майерсон ее биограф Дженнифер Престон.

Мисс "кино" Италия

В 1997 году 22-летняя Мара Карфанья получила титул Мисс кино на национальном конкурсе красоты в Италии 1997 года.

Спустя несколько лет она получила диплом юриста в университете Салерно. В 2006 году была избрана в палату депутатов Италии от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Уже через два года Берлускони, занимавший тогда пост премьер-министра, назначает Карфанью министром по обеспечению равных возможностей Италии.