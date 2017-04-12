Взяли умом. Участницы конкурсов красоты в политике
Источник: КорреспонденТ.net
12.04.2017
На прошлой неделе мэром Гибралтара стала 30-летняя Кайане Лопес, победившая в конкурсе красоты Мисс мира в 2009 году.
Свою юность девушка посвятила танцам и весьма успешно принимала участие в национальных и международных конкурсах. Прежде чем стать самым молодым мэром, Лопес работала клерком в кадровой службе госпиталя.
На протяжении последних нескольких лет девушка была заместителем мэра. Стоит отметить, должность мэра Гибралтара является формальной и неоплачиваемой, назначается на год членами парламента. В обазанности мэра входят церемониальные или общественные обязанности.
Самым ярким примером будет Мисс мира-1994 Айшварайя Рай, снявшаяся после конкурса более чем в 45 фильмах.
Мисс Америка
В 1945 году 21-летняя Бесс Майерсон стала первой Мисс Америкой с еврейскими корнями. Примечательно, что на участие в конкурсе ее сподвигла главная награда в пять тысяч долларов, на которые она хотела приобрести пианино.
Ее карьера началась на телевидении, но в 1969 году мэр Нью-Йорка Джон Линдсей назначил Майерсон первым комиссаром Департамента по делам потребителей города.
"Она была инициатором единого ценообразования в супермаркетах. Майерсон настояла на том, чтобы на термообработанных продуктах проставляли срок годности. Она боролась за потребителей из Гарлема, когда их обманывали в мебельных аутлетах", - описывает Бесс Майерсон ее биограф Дженнифер Престон.
Мисс "кино" Италия
В 1997 году 22-летняя Мара Карфанья получила титул Мисс кино на национальном конкурсе красоты в Италии 1997 года.
Спустя несколько лет она получила диплом юриста в университете Салерно. В 2006 году была избрана в палату депутатов Италии от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.
Уже через два года Берлускони, занимавший тогда пост премьер-министра, назначает Карфанью министром по обеспечению равных возможностей Италии.
Она оскандалилась своим заявлением о невозможности "уравнять гомосексуальные союзы с обычным браком", а также предложением приравнять занятия проституцией к преступлению и взыскивать за это штрафы.
После кабинета министра Карфанья стала членом президентского комитета партии Берлускони.
Мисс Сингапур
В 2000 году 23-летняя Юнис Олсен завоевала титул Мисс Сингапур и отправилась на конкурс Мисс Вселенная.
После конкурсов красоты девушка посвятила себя волонтерской деятельности и через четыре года стала членом парламента по указу президента Сингапура Селлапана Раманатана.
Юнис Олсен занималась проблемами молодежи и затрагивала такие вопросы, как доступ в общественный транспорт для людей с ограниченными возможностями и социальные последствия увлечения азартными играми.
В настоящее время королева красоты общественной деятельности. Олсен основала просветительский проект для азиатских женщин Project Precious и работает с некоммерческим фондом Habitat for Humanity, занимающимся строительством домов для бедняков.
Мисс Норвегия
В 2007 году 19-летняя Туве Лиль Лейте завоевала титул Мисс Норвегия. В том же году она стала лидером молодежного крыла Партии прогресса в губернии Вест-Агдер.
Такой пост не мешал ей сниматься для мужских журналов и даже пожить в знаменитом особняке основателя Playboy Хью Хефнера. В 2011 году девушка разделась для глянца.
По словам Лейте, ее политическая и модельные карьеры никак не связаны и в партии довольны ее работой.