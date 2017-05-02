Янукович пожаловался в ЕСПЧ на свое заочное осуждение

Источник: Українські новини

Беглый экс-президет Украины Виктор Янукович и его адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека по вопросу попытки, как они утверждают, незаконного заочного осуждения и непредоставление доступа к участию в судебном процессе.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире "Эспрессо".

"Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "Госизмена" и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", — заявил Сердюк.

По словам адвоката, в суд поданы заявления о вызове Януковича в суд в порядке международного сотрудничества для обеспечения его участия.

"Но мы видим, что это не выгодно Генеральной прокуратуре, и они делают все, чтобы не допустить его, несмотря на то, что уже подано его (Януковича) письменное заявление об обеспечении участия в соответствующем процессе", - уверяет адвокат.

Он отметил, что это заявление было принято украинской стороной защиты, передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ.