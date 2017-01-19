Янукович заявил о наличии доказательств причастности Турчинова и Парубия к расстрелу Майдана

Источник: РБК-УКРАИНА

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о наличии доказательств причастности секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народного депутата Сергея Пашинского и других представителей власти к расстрелу Майдана. Об этом сообщает "РИА Новости".

"У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле Небесной сотни и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц", - заявил Янукович.

Янукович планирует передать документы правоохранительным органам Украины. "Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане", - сказал бывший президент. Янукович пообещал обратиться к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование трагедии на Майдане. Напомним, Украина и Латвия скоординировали работу по возврату активов Януковича.



