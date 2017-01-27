Януковича вызывают в Киев на открытие дела

Источник: КорреспонденТ.net

Экс- президента Украины ждут в Киеве 30 января.

Бывший президент Украины Виктор Янукович вызывается 30 января 2017 года в Киев на открытие материалов уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в пятницу, 27 января.

"Подозреваемый Янукович В. Ф. вызывается на 15.00 30.01.2017 для участия в проведении процессуальных действий – открытии материалов уголовного производства", – говорится в сообщении.

Также сегодня генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление об изменении подозрения Януковичу в госизмене. В частности, в документ добавили эпизод с обращением к российским властям с призывом ввести армию на территорию Украины.

"Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения безосновательно отказались, в связи с чем оно было отправлено им по почте", – сообщили в ГПУ.