За "безвиз" Украина заплатила нищетой народа и потерей экономики, - Колесников

Источник: Українські новини

Украина заплатила за безвизовый режим с Евросоюзом огромную цену. Об этом Сопредседатель Оппозиционного блока, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников заявил в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 12 мая, передает пресс-служба ОБ.

Он отметил, что введение безвизового режима со странами Европейского союза является позитивом для Украины. "Позитив от безвизового режима с ЕС хотя бы в том, что наши сограждане не будут унизительно часами стоять под посольствами и ждать чиновников, которые дадут или не дадут визу. Но за этот позитив Украина заплатила потерей двух третей своей экономики и нищетой украинского народа", - подчеркнул политик.

"На 1 октября 2013 года 85% документов по безвизу были готовы. И некоторые из представителей сегодняшней власти, тогда будучи в оппозиции, делали все, чтобы этот режим не наступил", - сказал Борис Колесников.

Комментируя результаты президентских выборов во Франции, он отметил, что победа Эммануэля Макрона показывает объединение французского общества в поддержку прагматиков против националистической группы, которую возглавляла Марин Ле Пен. "Это мощный звонок для украинской власти, что все эти националистические и переходящие в область неонацизма проявления не будут поддержаны миром. И французские выборы показали это", - подчеркнул оппозиционный премьер-министр.

"Предпосылки прихода фашистов к власти в Германии состояли из двух частей: полной нищеты немецкого народа после Первой мировой войны и унизительных условий Версальского договора. То же самое в Украине: полная нищета народа и унизительные условия экономической составляющей Соглашения об ассоциации с Евросоюзом", - отметил политик.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе, Борис Колесников отметил, что Украине надо научиться верить в свои силы. "Сильную позицию всегда будут уважать – и в Европе, и в России, и в США. Если все участники помогут нам выполнить Минские соглашения, то это будет только плюсом, ведь война идет на нашей земле", - подчеркнул Сопредседатель Оппозиционного блока.