За ночь сожгли еще 2 офиса Оппозиционного блока

Источник: Українські новини

На Днепропетровщине продолжается террор, радикалы подожгли еще два офиса Оппозиционного блока.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул.

"Сегодня ночью сожгли офис в Каменском (Днепродзержинск). По нашей информации – нацики и радикалы из областного центра. Не могут простить, что сотни тысяч людей поддержали нас на 9 мая. Террор и репрессии – краткосрочный инструмент. Люди с нами, люди за правду", - написал он.

В ночь на субботу 13 мая 2017 года в Каменском (Днепродзержинске) радикалы подожгли общественную приемную Оппозиционного блока по улице Сокола (Красноармейская), 98. По сообщению полиции, которая начала следственные действия, неизвестные люди подтянули шины, облили их горючей смесью и подожгли.

Александр Вилкул отметил, что во всех случаях нападений почерк преступников один – террор и полное пренебрежение законом.

Сейчас в Каменском и Кривом Роге полиция занимается расследованиями ночных поджогов. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.