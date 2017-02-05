За сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО

Источник: РБК-УКРАИНА

За прошедшие сутки на Донбассе боевики вдвое уменьшили число обстрелов украинских позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Всего за прошедшие сутки был зафиксирован 51 обстрел. При этом один украинский военный ранен, еще один травмирован.

"На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки они применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское, из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку и Зайцево", - отмечается в сообщении. В то же время на Мариупольском направлении зафиксирован огонь противника из минометов различных калибров и гранатометов по Чермалыке, Павлополе, Водяном, Широкино, Красногоровке, Талаковке. Отмечается также, что по Чермалыке огонь вел танк и ПТРК.





"На Луганском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" - по Новозвановке. С минометов различных калибров - по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре штаба АТО. Кроме того, около 17:30 боевики начали штурмовые действия украинских позиций в районе Авдеевской промышленной зоны и применили 152 миллиметровые орудия и минометы 120 калибра, однако вынуждены были отступить.



