За вступление в НАТО почти половина украинцев
Источник: КорреспонденТ.net
14.05.2017
За вступление в НАТО, если был бы проведен референдум, проголосовали бы 44,3% украинцев. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса компаний Социополис: Social, Political & Market Research и 2call cоntact center.
Против вступления в Альянс высказались 28,8% опрошенных, а 21,2% заявили, что не приняли бы участие в таком референдуме. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить.
Напомним, прошлым летом за вступление Украины в НАТО на соответствующем референдуме проголосовали б 78% украинцев.
В то же время по данным Институт Гэллапа – американский институт общественного мнения – в 2016 году выросла доля жителей Украины, которые более склонны рассматривать НАТО как угрозу, нежели защиту.
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