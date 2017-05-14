За вступление в НАТО почти половина украинцев

Источник: КорреспонденТ.net

За вступление в НАТО, если был бы проведен референдум, проголосовали бы 44,3% украинцев. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса компаний Социополис: Social, Political & Market Research и 2call cоntact center.

Против вступления в Альянс высказались 28,8% опрошенных, а 21,2% заявили, что не приняли бы участие в таком референдуме. Еще 5,7% респондентов затруднились ответить.

Напомним, прошлым летом за вступление Украины в НАТО на соответствующем референдуме проголосовали б 78% украинцев.

В то же время по данным Институт Гэллапа – американский институт общественного мнения – в 2016 году выросла доля жителей Украины, которые более склонны рассматривать НАТО как угрозу, нежели защиту.