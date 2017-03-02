Задержана жена одного из глав ДНР - СБУ

Источник: КорреспонденТ.net

В СБУ заявили о разоблачении сообщницы сепаратистов и жены одного из глав ДНР, которая организовывала провокации во время массовых акций в Днепре.

"Деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке от своего мужа – главаря одного из бандформирований так называемой ДНР, – говорится на сайте спецслужбы.

Сообщается, что женщина также руководила отделением политической партии объявленного в розыск члена "криминальной семьи" бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В ходе обысков силовики изъяли у нее средства связи, фотографии, видеоматериалы, носители информации, которые доказывают ее противоправную деятельность.

Открыто уголовное дело по статье о создании террористической группы или террористической организации.