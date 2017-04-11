Захарченко обиделся на Порошенко из-за отказа Украины от донецкого угля
Источник: Українські новини
11.04.2017
Главарь донецких боевиков Александр Захарченко уверен, что заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на "ДНР".
Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости".
"Заявления Петра Порошенко о конфискации донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать в Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить "республику".", — сказал Захарченко.
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