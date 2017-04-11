Захарченко обиделся на Порошенко из-за отказа Украины от донецкого угля

Источник: Українські новини

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко уверен, что заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на "ДНР".

Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости".

"Заявления Петра Порошенко о конфискации донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать в Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить "республику".", — сказал Захарченко.