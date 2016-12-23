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Захват ливийского самолета: экипаж полностью покинул борт, угонщиков задержали

Источник: РБК-УКРАИНА

23.12.2016

Угонщики захваченного ливийского самолета авиалиний Afriqiyah Airways A320 сдались властям Мальты и отпустили удерживаемых членов экипажа. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Мальты  Джозеф Мускат. "Последние члены экипажа покинули самолет с угонщиками. Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу", - сообщил Мускат. Напомним, ранее МИД сообщил об отсутствии украинцев на борту угнанного самолета. Отметим, двое неизвестных угнали самолет, который следовал в Триполи, и посадили его на Мальте. Захватчики требовали от властей Ливии освободить сына диктатора Муаммара Каддафи.  

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