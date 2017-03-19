Закарпатье устелили фиолетовые ковры шафрана
Источник: Українські новини
19.03.2017
На Закарпатье целыми фиолетовыми коврами цветет шафран.
Фотографии цветения фиолетового чуда обнародовала в социальной сети Facebook Анна Пономаренко.
"Закарпатье зацвело! Не Колочавой единственной", - комментирует свои фото автор.
Своей красотой и насыщенным сиреневым цветом крокусовые полянки Закарпатья могут соперничать с лавандовыми полями Прованса.
Шафран Гейфеля (Crocus heuffelianus) – многолетнее растение семейства Касатиковых, занесена в Красную книгу Украины. Вид назван в честь ботаника XIX века Иоганна Гейфеля.