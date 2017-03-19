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Закарпатье устелили фиолетовые ковры шафрана

Источник: Українські новини

19.03.2017

На Закарпатье целыми фиолетовыми коврами цветет шафран.

Фотографии цветения фиолетового чуда обнародовала в социальной сети Facebook Анна Пономаренко.

"Закарпатье зацвело! Не Колочавой единственной", - комментирует свои фото автор.

Своей красотой и насыщенным сиреневым цветом крокусовые полянки Закарпатья могут соперничать с лавандовыми полями Прованса.

Шафран Гейфеля (Crocus heuffelianus) – многолетнее растение семейства Касатиковых, занесена в Красную книгу Украины. Вид назван в честь ботаника XIX века Иоганна Гейфеля.

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