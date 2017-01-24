Закон об украинском языке: Что предлагают и что изменится

Закон об украинском языке: Что предлагают и что изменится

Закон об украинском языке: Что предлагают и что изменится

Источник: 112.ua

В Украине разгорается очередная дискуссия вокруг вопроса о языках. Точнее, на этот раз, о языке. В парламенте зарегистрировали ряд законопроектов о регулировании государственного языка. Вопрос значительного общественного резонанса предсказать было нетрудно, ведь ни один закон о языках, или хотя бы обсуждения языковой политики, не проходил спокойно.

Поэтому, несмотря на “языковой майдан” 2012 г., который сопровождал принятие закона, который впоследствии назвали “законом Кивалова-Колесниченко” (по именам нардепов-инициаторов, - ред.), его отмена вызвала еще больший протест. Поэтому почти три года после Евромайдана в обществе царил определенный консенсус по принципу - не трогаете языковой вопрос - нет массовых протестов ни с одной стороны.

Но в январе 2017 г. консенсус был нарушен. Нардепы подали сразу несколько законопроектов, каждый из которых радикально усиливает статус украинского языка.

Если хотите знать краткую версию, что изменится с принятием данных законопроектов - то листайте сразу в конец материала. А пока - более расширенная версия ожидаемых изменений.

Недавно было зарегистрировано несколько новых языковых законопроектов, один из них привлек особое внимание, главным инициатором указана первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности, представитель объединения “Самопомич” Ирина Подоляк.

При этом даже инициатива рассмотрения такого документа уже раскритикована. В частности, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко не согласен с представлением следующих законопроектов: "Если мы и дальше будем разделять страну по поводу языка, кто на каком говорит, то мы снова получим здесь владычество Российской Федерации, я вам это гарантирую".

Давайте посмотрим, что предлагает законопроект №5670 “О государственном языке”. Его часть вступает в силу через 2 месяца после его публикации, некоторые положения - в течение двух лет.

Чиновники, нардепы, судьи должны свободно владеть украинским языком. При этом требования определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а проверку уровня владения осуществляет Центр украинского языка.

Квоты вещания на украинском в эфире телерадиокомпаний продолжает регулировать закон “О телевидении и радиовещании”. Уточняется, что речь идет минимум о 10% вещания на украинском языке для общенациональных телекомпаний, 20% - для местных каналов и 60% - для государственных (процент от времени суточного вещания).

Печатные СМИ должны выходить в нескольких языковых версиях, одна из них - украинская, тираж которой должен составлять минимум половину от совокупного.

Программное обеспечение, у которого есть интерфейс, должно быть переведено на украинский язык, однако на время закупки и переустановки таких программ допустимы официальные языки Евросоюза.

Упоминавшаяся ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка, создание которой предусматривает данный законопроект, требует особого внимания. Это 9 человек, избранных на 6 лет премьер-министром и различными министерствами, а также Президиумом Национальной академии наук Украины. Им будут платить, как заместителям министров, они не считаются госслужащими, хотя заниматься другой оплачиваемой работой или предпринимательской деятельностью не могут.

Функции Нацкомиссии по стандартам государственного языка понятны из названия, они включают утверждение стандартов украинского языка жестов, определение необходимого уровня владения языком для получения украинского гражданства. Такая комиссия должна определить методы проверки уровня языка и утвердить образец сертификата.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка должна создать Центр украинского языка, который будет выполнять решения Комиссии, то есть проводить экзамены по украинскому языку чиновников и судей, выдавать сертификаты, разрабатывать пособия и тому подобное.

Также и сама Нацкомиссия должна создать Терминологический центр украинского языка, который будет прорабатывать изменения украинского правописания, стандарты терминологии и транскрибирования.

Законопроект предусматривает защиту украинского языка и должность Уполномоченного по такой защите. Это юридическое лицо, у которого есть печать и счета в Госказначействе Украины. Кабмин назначает и увольняет Уполномоченного по защите государственного языка. При Уполномоченном действует служба из 27 языковых инспекторов. Назначать таких сотрудников будет Уполномоченный, а платить им будут, как работникам аппарата Кабмина.

Граждане смогут жаловаться на нарушение прав относительно использования украинского языка Уполномоченному по защите государственного языка, а его Секретариат будет регистрировать жалобы и обеспечивать их рассмотрение.

Если зарегистрирована жалоба о несоблюдении стандартов украинского языка или по собственной инициативе Уполномоченный может принять решение о назначении языковой экспертизы или языкового инспектирования.

Это единственный законопроект, который вводит штрафы и более серьезное наказание за неиспользование украинского языка в прописанных случаях и унижение государственного языка соответственно.

Тем временем ныне действующий закон Кивалова-Колесниченко содержит уголовную ответственность за разжигание вражды на языковой почве. Соответствующая статья предусматривает наказание от штрафа до 5 лет тюрьмы.

Итак, в кодексе об административном нарушении впервые предусмотрена ответственность за неиспользование государственного языка. Так, заседания местной власти или рабочее общение в Вооруженных силах на русском языке может повлечь за собой штраф от 3 400 грн до 6 800 грн, а за проведение русскоязычного научного мероприятия или публикацию рекламы - от 3 400 грн до 5 100 грн.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносятся изменения, согласно которым публичное унижение или неуважение государственного языка приравнивается к публичному надругательству над Государственным флагом, гербом Украины или гимном и карается штрафом до 850 грн или арестом до полугода или тюремным сроком до 3 лет.

Публика сразу подвергла острой критике предложенные изменения в административный и уголовный кодексы.

Сейчас законопроект №5670 о государственном языке направлен на рассмотрение в комитете по культуре и духовности, когда его будут рассматривать под куполом Верховной Рады, еще неизвестно.

Большее внимание к медиа

Как отмечалось ранее, на рассмотрение ВР подан не один законопроект, а несколько сразу. В частности, законопроект №5669 “О функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине” подали семь нардепов, основной инициатор - “свободовец” Михаил Головко.

Законопроект очень похож на описанный выше. Также украинский язык - государственный, также предлагается создать Нацкомиссию по стандартам государственного языка и другие учреждения. Однако здесь не прописаны административные штрафы за несоблюдение данного закона, и заключение за осквернение украинского языка.

Показательно, что региональные языки и языки нацменьшинств в данном законопроекте называются “иностранными языками”. Также высокопоставленные чиновники и иностранцы, которые желают получить гражданство Украины, должны владеть государственным языком.

А вот в вопросе вещания телерадиокомпаний и языка СМИ данный вариант языкового законопроекта намного жестче, чем описанный выше. Телепередачи стопроцентно должны озвучиваться или дублироваться, а пресса - издаваться на украинском языке. Тираж на иностранном языке, если и присутствует, не должен превышать 15%.

Также был подан законопроект №5556 “О языках в Украине”. Здесь авторов снова много - больше 30. Главным инициатором отмечен представитель “БПП” Ярослав Лесюк. Отметим, что депутат от “Народного фронта” Медуница был привлечен как к подготовке этого законопроекта, так и №5670 “О государственном языке”.

Законопроект предоставляет определенные “льготы” и благоприятные условия для развития крымско-татарского языка. В частности, прописано, что украинский язык - государственный, в пределах Автономной Республики Крым такую же роль играет крымско-татарский язык, который может использоваться наравне с украинским.

Также прописано такое понятие, как язык коренных народов или национальных меньшинств. Однако подчеркивается, что украинские диалекты украинского языка и языки мигрантов не являются языками коренных народов и национальных меньшинств Украины.

В образовательных учреждениях можно создавать группы/классы, которые смогут обучаться на своем родном языке, однако в старших классах обучение все равно должно проходить на украинском языке.

Относительно СМИ. По меньшей мере две трети контента нужно издавать на украинском языке. Государственная пресса должна быть украиноязычной, только в Крыму допускается использование крымско-татарского языка. Телерадиокомпании должны вещать на украинском языке, за пределами государства возможны другие языки. В пределах населенных пунктов, где проживают коренные народы, возможно вещание на языках нацменьшинств.

Ни слова о создании дополнительных учреждений. Контролирует выполнение закона Кабмин, несут ответственность госслужащие.

Предложенные недавно законопроекты внесут некоторые изменения, которые заметит каждый украинец. В некоторых вопросах нардепы не пришли к согласию, однако в документах есть много общего. Все они значительно усиливают статус украинского языка во всех сферах жизни, а знание языка становится едва ли не решающим фактором для госслужащих.

В частности, говорится следующее:

Госслужащий должен владеть украинским языком или усовершенствовать свои знания в течение полугода с начала действия закона. Отметим, если бы эти нормы действовали раньше, то и премьер-министр Николай Азаров, и министр внутренних дел Арсен Аваков были бы вынуждены пройти тестирование на знание украинского языка. Смогли бы они его сдать? Возможно. Но в любом случае, им нужно было бы к этому внимательно относиться. Отметим, что некоторые варианты законопроекта препятствуют вступлению в должность даже председателю сельского совета, который не владеет государственным языком. Как при этом быть маленьким национальным городам, например в Закарпатье или Одесской области, где компактно проживают этнические венгры, болгары, которые могут не знать язык? Очень просто: выучить его.

Украинский язык - язык судопроизводства. Судьи обязательно должны владеть государственным языком, а вот в отношении участников судебного процесса могут быть варианты - в некоторых законопроектах суд может проводиться на иностранном языке в соответствии с процессуальным кодексом; или же участники суда должны пользоваться услугами переводчика во время судебных заседаний, а все материалы дела им должны переложить на языке меньшинств.

В Вооруженных силах Украины должны пользоваться украинским языком. Военнослужащие обзаны свободно владеть государственным языком. В некоторых вариантах языкового закона уточнили, что язык делопроизводства, команд и другого уставного общения - украинский язык. В одном из документов указано, что иностранный язык может использоваться в связи с участием украинцев в международных военных формированиях.

В интернет-магазинах, кафе, парикмахерских и других заведениях, где продают товары и услуги, работники должны вести документацию и обращаться к клиенту на украинском языке, по желанию потребителя возможен другой язык общения, приемлемый для сторон. При этом речь идет о частных учреждениях в том числе. Напомним, недавно СМИ сообщили о том, что украинская детская писательница Лариса Ницой бросила мелочью в кассиршу потому что ее, как покупателя, не обслужили на украинском языке. Согласно действующему закону, украинский язык не является обязательным в общественных заведениях, а в случае принятия одного из новых языковых законов писательница имеет полное право требовать обслуживания на украинском языке в любом заведении, где продают товары или предоставляют услуги.

Медицинские учреждения пользуются украинским языком в ведении документов и общении с клиентами. По желанию пациента возможно общение на другом приемлемом для обоих языке. В одном из законопроектов прописано, что в случае непонимания между медработником и потребителем первый привлекает переводчика, которого должен оплатить клиент, который недостаточно владеет украинским языком.

В транспорте обслуживание клиентов должно происходить на украинском языке. В альтернативных вариантах законопроекта допускается индивидуальное обслуживание клиента на другом языке по его желанию или использование иностранного языка, скажем, в аэропортах.

Географические названия, а также названия улиц, бульваров, железнодорожных станций должны прописываться на украинском языке. Некоторые законопроекты допускают дублирование языком нацменьшинств, однако меньшим шрифтом.

Программное обеспечение, которым пользуются в госучреждениях, должно быть с украинским интерфейсом. По версии некоторых законопроектов, так же должно быть в образовательных учреждениях, политических партиях и тому подобное.

Язык СМИ и прессы - это сфера, которая по-разному прописана во всех предложенных языковых законопроектах. Все сходятся во мнении, что украинских телепрограмм, газет и интернет-сайтов должно быть больше, однако отличаются мнения, насколько именно. От стопроцентного вещания на украинском языке с незначительными исключениями для национальных меньшинств до более демократичных вариантов. При этом информационные агентства могут публиковать материалы на русском и, при необходимости, на других языках.

Книгопечатание за государственные средства происходит на украинском языке. В некоторых законопроектах прописано, что доля напечатанных книг на украинском языке постоянно должна составлять не менее 50%, в других даже не уточняют, что именно имеется в виду.

Флешмоб за и немного против

Глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий уже анонсировал создание компромиссного "языкового" законопроекта. Он на своей странице в Facebook подчеркнул, что все предложенные языковые законопроекты патриотические, а в дискуссионных вопросах надо будет прийти к согласию.

“Нам важно сделать закон действенным, демократическим, таким, который поддержит большинство украинцев и международные организации. Мы это сделаем”, - отметил Княжицкий.

В общем мнения разделились. Некоторые критикуют неуместность поднятия языкового вопроса именно сейчас, другие смеются над предложением создания большого количества надзорных учреждений, “языковой инспекции”, штрафов и более серьезных наказаний за несоблюдение требований закона.

Появление языковых законопроектов прокомментировал инициатор дейстующего сейчас закона, депутат от "Оппоблока" Сергей Кивалов. По его мнению, Украина - многонациональная страна, и реформировать языковую политику нужно с учетом этого.

"Хотите принять новый закон, принимайте, но не делайте это бездумно, загребая всех под одну гребенку. Украина была, есть и будет многонациональным государством – это надо понимать и принимать, другого пути у нас нет!" - цитирует Кивалова его пресс-служба.

По мнению нардепа, никто не оспаривает государственный статус украинского языка, но на бытовом и региональном уровне нужно руководствоваться опытом передовых государств, а не будоражить общество надуманными вопросами, чтобы отвлечь население от реально существующих проблем в экономике, политической и социальной сфере государства.

Также прокомментировала потенциальное внесение изменений в языковую политику детская писательница Лариса Ницой, которая ранее бросила горсть мелочи в касиршу из-за того, что ее не обслужили на украинском языке. По ее мнению, новый языковой закон необходим, чтобы защитить права украиноязычного населения.

Что ж, дата рассмотрения языкового законопроекта Верховной Радой еще неизвестна, в профильном комитете планируют "синтезировать" компромиссный документ, однако уже сейчас ясно, что общественность будет пристально следить за происходящим - и будет интересно.