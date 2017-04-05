Запуск проекту «Он-лайн будинок юстиції» на Всеукраїнському рівні

Источник: Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Міністерство юстиції України максимально рухається до передових технологій. Мета Мін’юсту сприяти становленню в Україні європейських стандартів якості з обслуговування громадян та бізнесу.

Одним із важливих кроків Міністерства юстиції України на шляху до запровадження реального електронного урядування в Україні став запуск національного проекту «Он-лайн будинок юстиції» на Всеукраїнському рівні. Цей проект створено на базі системи он-лайн сервісів Міністерства юстиції, за час роботи яких було надано понад 62 мільйони он-лайн послуг, з них більше 1 мільйона – на платній основі. Презентований проект «Он-лайн будинок юстиції» пропрацював в тестовому режимі на рівні Києва майже рік і виправдав свої ефективність та доцільність.

«Он-лайн будинок юстиції» – це повністю прозора автоматизована система, що забезпечує отримання послуг в електронному режимі без контакту з представниками влади. Віднині українці можуть в он-лайн режимі отримати ті послуги, надання яких на даному етапі викликає найбільші черги, створює бюрократію і сприяє виникненню зловживань представниками влади. Проект увібрав у себе всі сервіси, які міністерство надає в електронному вигляді та за допомогою Інтернету, не виходячи з дому чи офісу дозволяє:

отримувати інформацію зі всіх реєстрів Мін’юсту;

контролювати реєстраційні дії відносно своєї нерухомості за допомогою SMS-Маяка;

зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;

отримувати дані про електронний цифровий підпис;

користуватись послугами з повторного отримання документів у сфері реєстрації актів цивільного стану;

здійснювати державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та інше.

Однією із новацій сервісу є соціальний ліфт, за допомогою якого кожен український юрист може залишити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій в системі юстиції.

На порталі сервісу можна знайти інструкцію з отримання кожної запропонованої послуги, а також залишити відгук.

За рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалень відповідних рішень. Результат надання електронної послуги з відповідним номером у єдиному реєстрі в електронній формі направляється суб’єкту звернення. Також можливо перевірити факт реєстрації шляхом доступу до публічної інформації з єдиного державного реєстру.

Таким чином, користування он-лайн сервісами Мін’юсту значно заощаджує час, фінансові ресурси, забезпечує зручність отримання відповідної послуги та максимально мінімізує корупційні ризики.

Нині Україна рухається у ногу з часом зі всім світом в напрямку запровадження електронних сервісів, а Міністерство юстиції України входить в лідери серед державних органів, де запроваджуються електронні технології та проводяться реформи у сфері дерегуляції.