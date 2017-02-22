Зарплата Луценко в январе выросла почти в два раза
Источник: Українські новини
22.02.2017
Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 92 841 гривну.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украiнських Новин.
Оклад генпрокурора составил - 7 678 гривен.
После вычета налогов и сборов Луценко получил 74 737 гривен.
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