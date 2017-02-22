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Зарплата Луценко в январе выросла почти в два раза

Источник: Українські новини

22.02.2017

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 92 841 гривну.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украiнських Новин.

Оклад генпрокурора составил - 7 678 гривен.

После вычета налогов и сборов Луценко получил 74 737 гривен.

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