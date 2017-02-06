Защита Януковича обратится в ЕСПЧ по делу о госизмене

Источник: РБК-УКРАИНА

Защита экс-президента Украины Виктор Януковича обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о государственной измене. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex. По словам адвоката Януковича, основанием для этого стал факт отказа Апелляционного суда Киева в рассмотрении жалобы на решение суда первой инстанции относительно заочного расследования дела.

"Защита сегодня получила неоспоримые основания для безотлагательного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования является для этого достаточным доказательством", - отметил Сердюк.

По его словам, такое решение Апелляционного суда будет служить "основным доказательством политического давления на судебную систему в Украине" в деле о госизмене Януковича. Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу защиты Януковича по заочному расследованию. Защита Януковича считает сегодняшнее решение суда неправомерным, а представители ГПУ считают, что Апелляционный суд принял правильное решение, поскольку решение Печерского районного суда не подлежит обжалованию.



