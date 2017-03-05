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Здание суда, где проходит заседание по делу Насирова, окружили полтысячи активистов

Источник: Українські новини

05.03.2017

500 активистов митингуют у Соломенского районного суда Киева (здание Шевченковского райсуда) с требованием избрать меру пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в воскресенье.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

В частности, активисты "Автомайдана" заблокировали выезды из суда, а около 200 членов партии "Национальный корпус" (ранее - "Гражданский корпус "Азов") окружили суд.

Среди митингующих - депутаты Верховной Рады, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский и экс-замгенрокурора Давид Сакварелидзе.

Около здания суда находится 3 автобуса с бойцами Национальной гвардии.

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