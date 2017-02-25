Жебривский: Нет гарантий прекращения огня от РФ

Источник: КорреспонденТ.net

Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский надеется завтра, 26 февраля, получить от российской стороны гарантии прекращения обстрелов в районе порывов ЛЭП около Авдеевки. Это позволит начать ремонтные работы.

"Российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порывов ЛЭП около Авдеевки. Надеемся получить гарантии на завтра и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. По состоянию на сегодняшний день, обнаружены два места повреждений линии электропередач", – написал Жебривскийна своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас на мощных электрогенераторах работают больница, отделение Укртелекома и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок в городе.

Жебривский отметил, что в воскресенье утром планируют от генератора запустить насосную станцию и подать людям в дома воду. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает необходимое тепло в теплосетях города.

"Обращались в Киевстар, чтобы на время, пока возобновим электроснабжение в Авдеевке, они подключили свои передатчики в городе к электрогенераторам и обеспечили надлежащую работу сети", – добавил он.