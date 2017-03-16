Жена Насирова внесла за него залог в 100 миллионов

Источник: КорреспонденТ.net

За главу госфискальной службы Романа Насирова внесли залог в 100 миллионов гривен, говорится в сообщении специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Залог внесла его жена Екатерина Глимбовская.

Примечательно, что еще 6 марта Насиров назвал маразмом сумму требуемого залога. Он удивление, узнав, что в НАБУ такую сумму определили из анализа доходов, закрепленных в его декларации, а также доходов родственников.

Напомним, Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.