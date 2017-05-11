Журналистское расследование об убийстве Шеремета могло навредить раскрытию преступления, - "голос Авакова"

Источник: Українські новини

Полиция допросила 3 тыс. человек в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом журналистам сказал начальник департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передают Українські Новини.

"Было допрошено 3 тысячи человек", - сообщил он.

Кого именно допросили правоохранители, Шевченко назвать отказался, сославшись на тайну следствия.

При этом он отметил, что было допрошено много журналистов.

В то же время он отказался сообщить, был ли допрошен бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, который, согласно журналистскому фильму-расследованию "Убийство Павла", следил за Шереметом накануне его убийства.

Шевченко сообщил, что правоохранители намерены изучить указанный фильм и при необходимости вызвать на допрос его авторов.

Он отметил при этом: "Журналисты и следствие имеют немножко разные цели: цель следствия – раскрыть преступление, цель журналистов – сделать качественный журналистский продукт, что и было сделано вчера. Я считаю, это качественный журналистский продукт", пишет "Украинская правда".

"Но помогло ли это раскрыть преступление, я не готов сказать. Возможно, помогло, а возможно, и навредило... Если эти материалы будут следствию интересны, они обратятся и изучат (их) – возможно, это даст что-то полезное для следствия, а возможно, и нет", – заявил Шевченко

Он не исключил, что, возможно, придется "еще допрашивать" тех коллег Шеремета, которые делали этот фильм.

"Всегда следствие хочет услышать от свидетеля максимум информации… Следователь не комментирует, кого он допросил, что он узнал и что он будет дальше делать, потому что это путь в никуда, путь нераскрытия преступления", – сказал Шевченко.