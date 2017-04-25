Звезды Игры престолов получат рекордные гонорары

Источник: КорреспонденТ.net

Актеры, исполняющие главные роли в популярной фентезийной саге "Игра престолов" станут рекордсменами по сумме гонораров в телевизионной сфере. Издание The Independent отмечает, что за каждый из эпизодов они получат по 2,6 миллиона долларов.

Таким образом, они станут самыми высокооплачиваемыми актерами телевидения, обойдя своих коллег из проектов "Теория большого взрыва" и "Друзья".

Также известно, что каналу HBO каждый из эпизодов сериала обойдется в 10 миллионов долларов. Это значительно больше, нежели в прошлом сезоне, где на эпизод в среднем было потрачено около 6 миллионов.